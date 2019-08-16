高雄豪雨災情嚴重取消假日競選行程？韓國瑜不鬆口

2019-08-16 16:15

〔記者黃佳琳／高雄報導〕受西南氣流影響，高雄山區災情嚴重，截至今天下午3點，已有美濃、六龜等6區停班停課，近4千人強制撤離土石流警戒區，由於雨勢將持續到下週，高雄市長韓國瑜是否取消假日總統行程坐鎮高雄引發外界關注，但韓國瑜不鬆口，只說防災中心只要一級開設，市長絕對不能離開。

韓國瑜今天下午2點展開第一個市政行程，前往六龜視查台27線中庄段土石流滑落問題，視查約15分鐘後搭車離去，媒體追問他上午在做什麼，韓國瑜並沒有回覆；接著韓國瑜前往桃源視查四社部落連外道路崩塌後，再轉往桃源區公所與那瑪夏區長連線，了解當地災情。

韓國瑜說，桃源區約有5、6萬公斤的芒果受路斷影響無法運送下山，已責成區公所緊急搶修，讓芒果能順利運送下山，避免農民損失過大；韓說，今天高雄共有六龜、美濃、甲仙、桃源、那瑪夏及桃源6區停班停課，共撤離近4千位住在土石流警戒區的民眾，所何危險的橋樑、道路都已進行安全管制，目前所有的防災工作都按照SOP在運作。

至於明後天是否會離開高雄進行總統競選行程，韓國瑜說，只要防災中心一級開設，市長絕不會離開，保護人民財產安全是市長和市府團隊最重要的工作，他會密切觀察豪大雨的情況，是否提早北上則未鬆口；媒體追問他關於楊秋興退黨、指控他有小三等部分，韓則避答。

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