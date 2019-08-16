韓麻將風波批國家機器 黃光芹怒嗆：重點劃到哪去了？

2019-08-16 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜現正為了明年2020總統選戰拚命，但日前卻有諸多關於韓國瑜的醜聞一一曝光，其中「打麻將」一事肇因於一張在峇里島度假時的相片，本來是在打臉韓國瑜聲稱「上任後未打過麻將」，卻衍生出國家機器「偷拍」、「監控」的說法。對此，資深媒體人黃光芹今日在臉書上直問韓家軍究竟「重點劃到哪去了？」

黃光芹臉書上怒批，「麻將照」風波一出來，韓國瑜還有護衛隊便開始發動輿論戰，試圖轉移焦點。黃光芹狠嗆韓家軍「只讓人看到他們的無止境下限」。

黃光芹表示，重點不是在探討是誰拿相機拍到、如何拍到韓國瑜怠忽職守，但韓家軍卻對事實視而不見，「甘願形成共犯」，試圖轉移焦點。黃光芹指出，這樣縱容韓國瑜長期怠忽職守「已是共業」。

黃光芹點出，韓國瑜自上任前後的各式醜聞，都不是「國家機器」製造出來的，而是韓國瑜本人自己造的業。她還諷刺，韓家軍「拉進來、打出去」的功力甚深，令人嘆為觀止。

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