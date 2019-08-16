黨職併公職該不該釋憲？ 馬系、英系監委又槓上

2019-08-16 16:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對黨職、社團年資併計公職年資提請考試院釋憲案，「馬系」監委王美玉、仉桂美昨天認為應提釋憲案；但「英系」監委王幼玲、楊芳玲、張武修等7人今天透過監察院發出新聞稿表示，已提出不同意見書，認為不宜提出釋憲案。

仉桂美、王美玉昨天表示，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條與第7條規定有違憲之虞，考試院應儘速聲請解釋憲法，以保障公務員基本權利。

不過，楊芳婉、王幼玲、林盛豐、趙永清、楊芳玲、張武修、高涌誠等7名英系監委出具不同意見書，表明此案不宜由監察院提出。

他們表示，當年僅按「黨職併公職年資互相採計要點」（黨職併公職要點），將特定社團與實質與公務人員的年資，併計為公務員年資，但依公務人員退休法，限於依公務人員任用法律任用的現職人員。而公務人員任用法任用的公務人員年資，指該依法任用為公務人員後的年資，並無任何合併其他社會團體服務年資的空間，因此此要點顯然逾越母法的授權。

監委說，大法官釋字及司法院解釋，早已做出黨職人員非公職人員的解釋，該要點擅行規範黨職、團體年資併公職年資的內容，除逾越母法授權範圍，更悖離大法官釋字規定得黨務人員非公務員的憲法解釋，違反法律優位原則及法律保留原則。

此外，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，並無牴觸法律不溯及既往、信賴保護原則及比例原則。黨職併公職要點頂多類屬行政規則，並於1987年停止適用。而經廢止或變更法規有重大明顯違反上位規範情形者，該信賴即不值得保護，此為大法官釋字第525號所明文。

監委認為，本案雖有信賴外觀（即相對人信賴該黨職併公職作業要點存續效力），但因違反依法行政、法律保留等一般法律原則，信賴不值得保護，自無從適用該原則；黨職併公職要點所核給退離（休）金類屬違法授益行政處分，基於同一理由，應無該信賴保護原則適用餘地。

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