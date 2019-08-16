未點破脫黨參選 郝龍斌：只請郭台銘別急著做決定

2019-08-16 16:23

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘脫黨參選傳聞不斷，國民黨副主席郝龍斌代表黨主席吳敦義邀請郭台銘「吳郭會」，他下午出面說明，郭台銘對此並不排斥，近期會透過雙方幕僚安排。郝龍斌坦言，此行主要是表達善意，沒有直接點破郭可能脫黨參選，只請他不要急著做決定。

對於有無直接請郭台銘不要脫黨，郝龍斌指出，這次去會郭台銘主要是表達善意、誠意，當然不會直接點破這種事，但有告訴郭，希望他冷靜、沈澱，不要急著做決定，相信郭台銘是有智慧的人，一定會做出對中華民國有利、有智慧的決定。

郝龍斌說，自己昨天拜訪郭台銘約30分鐘，氣氛很愉快、輕鬆，主要就是代表吳敦義表達想見面溝通的誠意，郭台銘也不排斥，將透過幕僚安排近期見面；今天上午已向吳敦義報告，吳敦義也請幕僚立刻安排。

對於郭、柯、王結盟的機率可能變低，郝龍斌表示，他比較期待郭台銘沈澱思考後，跟吳敦義見面能有好的結果，而政治人物在公開場合見面，其實是非常稀鬆平常的事。對於郭台銘初選時對黨中央頗有怨言，郝龍斌也說，只要大家有藍軍團結、下架民進黨的共識，相信什麼都可以談、所有成見都能捐棄。

郝龍斌還提到，自己帶了父親的書《郝龍斌回憶錄》送給郭台銘，因為父親一輩子捍衛中華民國、反對台獨，送這本書的意思就是想團結所有藍軍來下架蔡英文。

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