部分監委籲黨職併公職釋憲 民進黨：為黨派之私毀憲亂紀

2019-08-16 16:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕監委仉桂美、王美玉昨天呼籲考試院盡速對於黨職併公職聲請釋憲，以保障公務員權利，對此，民進黨發言人李晏榕今天說，監察院竟放水通過這樣的調查報告案，不僅是罔顧國家財政問題，更是違反公平正義，及違背社會主流民意的期待。

李晏榕說，根據憲法規定，監察院並不具有法律違憲審查權或專屬聲請權，竟然做出逾越憲政的調查報告案，更誇張的是還想要指揮考試院提釋憲案，根本撈過界，違反權力分立的原則，如此毀憲亂紀的行為，簡直是荒謬至極。

李晏榕強調，年金改革是台灣主流民意所期待，也是落實世代正義的關鍵；她痛批，前總統馬英九提名的兩位監委，為了黨派之私，不但對黨職併公職放水，甚至還提出違反憲政體制的調查報告案，實在讓人不得不聯想到這報告案，難道是想為連戰、胡志強等黨國高官，黨職併公職溢領退休金開脫嗎？

李晏榕表示，蔡英文總統與民進黨政府3年多來，嚴守財政紀律，政府舉債數逐年下降，讓明年中央政府總預算案，達成22年來首次歲入與歲出平衡，過去國民黨執政時期，黨國高官以黨職併公職領取國家退休金，造成政府增加不該有的支出，轉嫁給納稅人負擔，如今，馬系監委通過如此荒誕的報告案，簡直像是「黨國高官在偷納稅人錢，監委協助把風」，難怪台灣社會絕大多數的人，會對監察院的存在提出質疑與檢討聲浪。

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