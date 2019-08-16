朱立倫訪美 向美方表達國民黨親美立場

2019-08-16 14:32

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨總統初選中落敗的前新北市長朱立倫，於美國時間15日展開華府訪問行程，除獲邀進入白宮拜會國安會官員，並前往智庫與涉台學者與政界人士交換意見，根據朱辦提供的新聞稿指出，朱立倫是以前國民黨主席的身分向美方人士表達國民黨親美立場，「不再讓華府只聽到民進黨單方面聲音」。

朱立倫為期兩天的華府訪問，除在下榻飯店與美國在台協會（AIT）官員進行早餐會，隨後拜會兩大重量級智庫，與卡內基國際和平基金會、AIT前處長包道格（Douglas H. Paal）以及布魯金斯研究院、AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等閉門座談，並赴白宮拜會國安會官員，之後拜訪智庫「2049計畫」等單位。

朱立倫表示，過程中很多好朋友都非常關心台灣，他也感謝這些支持台灣的朋友，向他們表達「台灣跟美國關係是我們最重要的對外關係。國民黨的立場一向都是親美的，不管過去到現在跟未來都是如此」，朱立倫並說，雖然他不是現任主席，但他以前主席的身分再一次表達國民黨堅定的立場。

朱立倫並強調，「國民黨堅持民主自由的一個基本態度，從來沒有改變」，他呼籲美國朋友繼續對國民黨的支持與認同，也謝謝美國官方跟民間對台灣長期的友好，他提及「台美應該建立實質外交關係，雙方部長級官員可以在業務需求下互訪。」

面對媒體詢問是否替國民黨總統參選人韓國瑜帶來訊息？朱立倫強調，此行出訪意義之一就是「不讓華府這邊，只聽到民進黨單方的聲音」，很多朋友都很樂意聽到國民黨的聲音，認識國民黨的立場，了解國民黨候選人，長期以來國民黨缺少華府的代表，關於美方提到，過去聽到民進黨單方面的聲音，朱立倫也一一完整說明，他相信經過這次訪問，將拉近國民黨與美國官方、智庫、政界的距離。

對於媒體關心是否與美方討論目前香港的狀況？朱立倫說，「大家很關心香港的情況，我們堅定表達對香港民主、自由、人權的關心，希望香港情況能快點穩定下來。」

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