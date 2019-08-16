回擊國民黨酸拜廟 蔡英文：不要貶抑台灣信仰文化

2019-08-16 12:37

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文今天到新竹市立動物園參觀時，被媒體問及一天批多少件公文，她說，她不但有公文，還有很多報告要看，每天總是要花一些時間處理。對於國民黨說她拜廟，她認為這是接地氣的做法，想告訴國民黨，不要為了選舉，貶抑台灣很好的信仰文化。

此外，對有國民黨建議她平日跑選舉行程，不要用公務車，蔡英文說，她現在還是注重在國政上面，今天就是來見證新竹市政中央跟地方合作上所展現的具體政績跟成果，這不都是國家的政策跟施政項目嗎？

她說，國民黨好像也說她拜廟，拜廟其實是請求神明保祐台灣平安，也利用這機會跟民眾互動，解釋政府做的事情，可以有什麼機會應用政府提供的服務，也傾聽民眾的感受，「這些本來就是總統要做的事」，這不就是接地氣嗎？想告訴國民黨，不要為了選舉，貶抑台灣很好的信仰文化。

針對香港現今的狀況，及中國可能在818進行武力鎮壓，蔡英文強調，她的態度很清楚，支持香港的民主運動，也支持香港人對於民主自由的訴求，希望北京或香港政府，都能聆聴、感受香港人民的心願，能夠坐下來好好的溝通，相信有好的溝通，有誠意的溝通，香港會回歸平靜。

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