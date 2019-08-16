柯爆拒「郭柯配」 郭幕僚打臉

2019-08-16 12:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台北市長柯文哲今早自爆鴻海創辦人郭台銘曾找他搭檔「郭柯配」，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤回應，不知道是否有這樣的對話，她並重申郭個人沒有要求位置、名利，到現在沒有參選準備，現在談配、位置，都是臆測。

郭柯王桃園結義恐生變？劉宥彤：郭去的機率不高

外界關注郭柯王三人18日合體，劉宥彤今日指出，郭台銘當天有客人、地點又在桃園，去的機率不高。

柯文哲在今早的廣播專訪中大爆內幕，指郭台銘對他開了很多條件，包括讓他當副手兼閣揆。劉宥彤回應，不知道是否有這樣的對話，且郭台銘之前在國外2個月，不可能郭、柯之前沒交集、一見面就談條件，如果有談話，也是從談國家的願景開始。

劉宥彤說，每天的新聞都在爭論在正副、分配權力位置，容易遭人民唾棄，因為人民會想，還沒選你們，就開始在分配位置。

劉宥彤說，郭台銘現在更關心，中華民國的未來和中美貿易戰中找到台灣定位，郭個人沒有要求位置名利，她重申，郭台銘到現在沒有參選準備，現在談配、位置，都是臆測。

劉宥彤說，郭台銘在初選落幕後曾說，如果有人能實現他對中華民國的前景規劃，就會支持，或是郭也規劃初選結束後成立一些組織、團體，把他的初選政見實現。

傳聞柯文哲曾經對郭說「算是小弟拜託你選（總統）」，劉宥彤推測，這是柯發現中間選民焦慮、憂心只有草包、蔡包可選，所做出判斷、選擇，這是柯憂慮國家情勢，所做出的建議，但郭認為應交給人民決定。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法