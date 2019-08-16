批公文大賽》比韓國瑜多1倍 黃偉哲透露「若這樣做」很清閒

2019-08-16 12:41

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜駁斥外界質疑他沒批公文，指他每天最少平均要批10件公文以上。台南市長黃偉哲今天到議會備詢前受訪表示，他1天約批2、30件公文，光批公文就要花1個半小時，市政工作多又複雜，「除非把事情都推給副市長和秘書長去做決定，那也可以做個很清閒的市長。」

不過，黃偉哲強調，對第一屆剛上的市長而言，很多事情都還沒上手，所以很多事得親自做，一邊做也一邊了解狀況，這樣是比較好。

黃偉哲受訪說，台南市只有2位副市長，比別的直轄市有3位副市長來說，工作負擔較重了一點。其中，批公文只是工作之一，市長的工作還要開會、聽取報告做裁決、訪賓拜會，還有很多事，像是主持災防中心做好各局處整合，登革熱疫情及水門的巡視，還有像今天得到議會備詢，這麼多工作，根本沒有偷懶的空間。

他表示，他1天約批公文2、30件，以1件3分鐘來說，就要花上1個半小時，有些公文還要與幕僚討論才做決定，事情很繁雜，新北市長侯友誼說他1天工作16小時，相信其他縣市首長也差不了太多，縣政、市政就是這麼多工作、這麼複雜，「要面對的問題就這麼多，除非你把所的事都推給副市長和秘書長去做決定，那也可以做個很清閒的市長。」

他說，市長是責任制，隨時待命，市長必須向市民負責，他尊重其他人的做法。

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