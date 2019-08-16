罷韓行動遭打壓 民團怒衝韓國瑜市長室

2019-08-16 11:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進與wecare高雄遞件申請的罷韓大遊行，又遭市警局駁回，民團與綠營議員痛批高雄已香港化！今天早上甚至直衝韓國瑜市長室遞送申請書。議員則批韓國瑜與林鄭月娥「同樣是政治0分，其實背後是中國100分」。

本月12日，台灣基進與wecare高雄共同遞件申請的罷韓大遊行，14日就收到市警局「不予許可」的公文。

今天上午，台灣基進高雄黨部主委李欣翰、wecare高雄發起人尹立、罷韓志工張書維，在民進黨議員簡煥宗、林智鴻、鄭孟洳的陪同下，前往市府鳳山行政中心再次遞送申請書，並指名給韓國瑜市長。

尹立指出，市警局不予許可的主要理由，是「沒有文化局的場地同意書」，但他先前已說明，第一，此遊行在五福路集合，沒有要進入文化中心，在駁二前解散，沒有要進入駁二，既然沒有要使用文化局場域，又何需場地同意書？

尹立說，第二，他們已於8月9日向養工處申請路權，只要申請到路權，道路是清空狀態就符合就地集合、遊行及解散之用，但養工處卻回應「警察局准許你們遊行，我們才准路權」。他批評兩局處根本互踢皮球，左手推右手。

李欣翰則強調，罷韓運動一直被卡，「高雄實質上就是不准任何反對韓國瑜的政治遊行了，猶如香港反送中運動的翻版，高雄要香港化了嗎？ 」

罷韓志工張書維表示，之前罷韓團體「公民割草行動」申請好幾次集會，都被韓市府以一些奇怪的理由臨時阻撓，申請了四次場地，才順利舉辦！「如果市長做得好，就不必怕罷免，也不用怕人民上街遊行」，請韓國瑜不要刁難遊行的申請，這是憲法賦予我們的公民權。

張書維說，面對韓市府如此的打壓與干預，不願正面回應民意，他們也決定將罷韓行動升級，在8月中旬至10月底的庄頭藝穗節，將會在活動現場設罷韓連署攤位。

市議員鄭孟如諷刺說，韓國瑜競選期間曾表達過，上任市長後，將禁止所有意識形態的集會遊行，如今看來，韓市長確實落實了他的政見。

市議員林智鴻表示，高雄香港化是現在進行式，韓國瑜跟香港特首林鄭月娥簡直同一個翻版，韓禁止高雄民主遊行，就如同林鄭代表中國北京鎮壓香港人表達不同意見一樣，「同樣是政治0分，其實背後是中國100分」。

市議員簡煥宗敬告韓國瑜說：「你現在當市長，你就是國家機器的一員，你在濫權做違憲的事，你欠缺更多更大的監督，而我們會持續善盡議員職責，做好監督的責任！」

民團隨後直衝鳳山行政中心二樓的市長室，準備再次遞送遊行申請書，但在二樓的第一道木門就遭阻擋，由市府行政暨國際處機要科長蔡欣宏，代表接受申請書，強調會按程序處理。

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