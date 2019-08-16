獅子跟老虎比較合！柯P自認跟郭比較合 形容王金平是「狐狸」

2019-08-16 11:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲接受Pop Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，今早播出內容，提及和鴻海前董事長郭台銘的關係，柯文哲說，他跟「老郭」比較合，因為他是獅子，郭是老虎，至於怎麼形容王金平，柯說是狐狸，還強調獅子跟老虎還是比較合。

不過，柯文哲今早在市府受訪，媒體追問形容王金平是狐狸一事，柯則改口說：王金平是現代史的活字典。

柯文哲先前曾說「獅子跟老虎本來在非洲大陸就是共存啦，只是牠們捕殺不同獵物而已，本來就共存，這哪有什麼問題？」柯受訪時也笑說「那次太丟臉了」、「我不知道非洲沒有老虎」、「動物知識不完備」。

對於和郭台銘的合作，柯文哲形容，「獅子跟老虎還是比較合」、「各吼兩聲，就成交了」。

對於週日郭柯王會面，柯文哲說就公開亮相，看是提早半小時到，他是很自然。柯說，他發現郭台銘沒有問題，王金平是比較困難。主持人追問，是王想選？柯文哲說，對呀。至於是用無黨選、還是國民黨籍，柯文哲說，「我不曉得」。

柯文哲也強調，不會郭要選，自己也選，他的期限是9月17日，被問到會等郭到9月17日？柯文哲說，人家不會這麼惡劣，「選不選他會跟我講」，若這麼惡劣，他也沒辦法。

黃暐瀚問若郭不選怎麼辦，柯文哲苦笑說，「我要回新竹城隍廟擲筊了」。黃問是否有可能跟親民黨合作，親民黨可以直接提名不用連署，對此柯文哲說，那天再來煩惱，當時親民黨主席宋楚瑜從中國回來有見面，但當時是2月還沒討論這些事，現在就看老虎會不會承擔。

對於郭台銘會不會選，柯文哲說，這很難猜測，因為他壓力很大、他朋友太多；柯也提到，若藍綠一對一，總統蔡英文一定贏，因為恐懼威力比較大，「芒果乾勝過發大財」，雖然大家不喜歡小英，但最後一秒還是不會投韓國瑜，中間的票會跑掉。

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