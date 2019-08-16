出席亞盟圓桌會議 曾永權：合作交流是安全繁榮的關鍵

2019-08-16 12:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕亞洲民主自由聯盟（亞盟）今在台北舉辦2019亞太圓桌會議，3度當選亞盟理事會主席的曾永權出席開幕致詞時表示，今年會議以「自由經濟合作對區域安全與現代自由民主發展的影響與貢獻」為題，相當契合當今國際局勢發展；曾永權說，因中美貿易戰，亞太地區正處於挑戰的轉捩點，他強調，合作、交流，永遠都是打開安全、繁榮與和平大門的鑰匙，亞盟全體會員將朝向此目標繼續努力。

亞盟今年度的「2019亞太圓桌會議」，共計有韓國、菲律賓、日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、印度、馬來西亞、關島、斐濟、緬甸、柬埔寨及中華民國等13個國家分會、20位外國分會代表出席。包含世盟總會長饒穎奇、外交部NGO國際事務會執行長賴銘琪、亞盟理事會主席曾永權都出席致詞。

曾永權致詞時說，相較去年，今年的會議主題涵蓋範圍更廣泛，盼大家能從經濟合作領域著手討論，一方面除了探討如何協助推動本身國家經濟建設外，另一方面也可以探討引進外商投資，加強國際合作，讓各國經濟在國內自由發展之餘，也能向外透過平等互惠的國際貿易與國際合作，互通有無、截長補短。

曾永權強調，亞盟從前身反共聯盟，到後來改名為自由民主聯盟，都是為了維護亞洲自由、民主、和平而奮鬥，也是今後繼續努力的目標。

「世界自由民主聯盟中華民國總會」成立於1954年，為一反對專制獨裁之迫害，建立自由、民主、和平、繁榮之組織，最初是為了反共而設，會員包括中華民國、韓國、菲律賓、泰國、越南，以及香港、澳門、琉球。1967年擴大組建「世界反共聯盟」，計有64國、12個反共組織參與，後於1990年更名為「世界自由民主聯盟」，1993年並加入聯合國非政府組織（UN DPI/NGO）成為正式成員。

亞盟長期接受外交部經費補助，組織成員多由國民黨人士擔任，遭外界批評「養肥貓」，去年仍獲外交部近2000萬補助，今年開始已未編列。

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