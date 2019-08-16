快來看！ 南市國土規劃親像「鍋燒麵」

2019-08-16 12:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市啟動國土計畫作業，宣導圖卡熱騰騰推出「一碗鍋燒意麵」，引發外界KUSO問呼「這個好吃嗎？」

南市都發局說，當初工作會議腦力激盪南市地形像什麼，有人認為像鳳凰展翅，也有人說像蝴蝶，後來發想出鍋燒意麵也是南市的美食小吃，有海鮮、肉片、蛋、青菜，「滿滿有料」，正符合國土計畫4大元素，包含海洋資源區、城鄉發展區、農業資源地區、國土保育地區的概念，以視覺化圖卡強化宣導。

南市強波推出澎湃有人情味的鍋燒意麵之外，新北市也有「被咬一口的甜甜圈」，彰化縣也正在構思中，引起地方公部門高熱度討論，猜想將會端出什麼好菜好料？

南市都發局說，內政部已於2018年4月公告實施全國國土計畫，而南市國土計畫應於2020年5月1日前公告實施，並於2022年5月1日前公告國土功能分區分類圖，到時後將全面取代現行非都市土地使用分區及使用地，區域計畫法不再適用。

這項國土政策改革，民眾意見反映很重要，南市國土計畫草案已在市政中心及各區公所公開展示，為期30天；另在公開展覽期間，南市都發局將巡迴地方舉辦10場公聽會，第一場將於8月20日在永華市政中心登場，邀民眾共同參與，好把鍋燒麵好料「鋪好鋪滿」。

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