柯文哲酸韓國瑜選總統壓力比較低 「因為他沒做什麼」

2019-08-16 09:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，對於是否參選2020總統始終未表態，外界解讀柯參選2020總統機率降低。柯文哲接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪時坦言，組黨選總統比較不容易選，難度變高，因為失去合縱連橫的空間，之前不投藍綠的（選民）投你，現在有黨之後就比較難，多了一個篩選的障礙。

柯文哲昨日接受黃暐瀚主持廣播節目專訪，今早播出專訪內容。黃問到組黨選總統是否不利，柯文哲說，組黨就是該做準備就準備，但他從頭到尾都不想選，第一點他自己每天在講政治誠信，結果到最後，人家選你當市長，幹一年就去選總統，這不正常、沒有政治誠信。

柯還說，2017年9月世大運之後，民進黨開始做民調他被放進去裡面，他第一次（指參選台北市長）是國民黨製造出來的，因為愛滋病器捐案、國科會案等，第二次是他從來沒說要選，世大運結束開始對他全面抹黑抹黃，把他放進總統民調裡面，結果怎麼K他民調還是有20~25%，高雄市長韓國瑜也是一樣，被民進黨弄出來的、新潮流弄出來，他開玩笑說他要幫民進黨清黨。

話鋒一轉，柯文哲大酸韓國瑜，他（指韓國瑜）選總統的心理壓力比我低，因為他沒做什麼，但北市府1萬2千戶公宅還在蓋，還有南門市場年底要開工、魚跟果菜市場也要開工，所以「叫我去跑選舉實在很難」。

柯文哲表示，他組黨目標是進軍國會，選總統是不得已選項，他也不太會講話，但這不是一個正常現象，台灣不正常的國家，他還暗酸韓，他就覺得奇怪當選一個月就選總統，有人也說他組黨是在轉移私菸案焦點，但歷史都是偶然的，反正就走到這裡。

台北市長 柯文哲接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（POP撞新聞提供）

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