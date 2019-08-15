挺香港反送中IG遭洗版辱罵！苗博雅嗆爆中國五毛

2019-08-15 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續進行，支持港民抗爭的台北市議員苗博雅，卻在Instagram上遭到大批中國人洗版辱罵，對此，苗博雅在臉書嗆辣回嗆，「那些低級無腦的留言，只代表你自己的愚昧和欠缺品味」。

近日，許多藝人紛紛轉發「支持港警，你們可以打我了」的圖文，讓許多中國網友狂喜不已。不過支持反送中的網友也馬上製作「支持香港人民，你們可以追我了，Why am i so cute」的圖片應援，苗柏雅也轉發圖片，並且發了篇文回擊中國網民攻擊。

苗博雅對跑到她IG洗版辱罵的中國人嗆聲表示，「你留的那些蠢話和侮辱，只會讓你看起來很臭，讓其他人更不想靠近你。刷留言辱罵只是自卑裝自大的行徑。」，苗博雅說，「你以為那是一種威嚇，可以讓人恐懼。但那是你的經驗，在自由世界的人眼中，在網路上狂刷無意義的辱罵留言，還沾沾自喜，只像是沒穿褲子逛大街，自認別人會害怕還洋洋得意的蠢蛋」。

苗博雅補充，別人不想靠近你，其實不是因為怕你，而是不喜歡你。在自由的世界，人民有遠離愚昧的自由。台灣是自由的國度。別拿中國國族主義為你自己愚昧的行為辯解，不要試圖拖你14億同胞為你的愚蠢墊背。那些低級無腦的留言，只代表你自己的愚昧和欠缺品味，不代表全中國人。

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