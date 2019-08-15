大刀砍「積習」 退輔會嚴管公務支出、人事升遷

2019-08-15 22:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退輔會代理主委李文忠日前要求相關所屬機構檢討業務，將就「積習」進行檢討改革。退輔會今日表示，包括各級首長、主管、轉投資經理人的特支、公關、業務費的使用、邀宴餽贈有更嚴格的管理外，人事升遷也將更保障女性權益，且各榮總醫院的人事任用，將全力杜絕關說。而將於明日上任的退輔會主委馮世寬，也對這些改革大表支持。

退輔會今日發布新聞稿表示，李文忠與相關主管召開八次會議後今日提出十七項改革建議，將交由新任主委拍板定案。這份改革建議，分為「積習改革」與「制度改革」二部分，在「積習改革」部分，各級首長、主管、轉投資事業經理人支用特支費、公關費或業務費，必須基於公（業）務需要，無關公（業）務不得支用，尤其是轉投資事業經理人，如違反規定情節重大者，將檢討撤換。

至於公務車使用，退輔會表示，這僅限於公務；嚴令長官、同仁不得接受部屬、廠商及利益關係人邀宴及饋贈，但公務禮儀、民俗節慶不在此限；同仁不得接受被服務榮民眷財產及遺產，違者調職、記過以上處分或移送法辦；長官及上級機關到所屬機構督導、視察，除車輛接送外，不得在機關外迎送。

「制度改革」方面，退輔會表示，基於性別平等，人事升遷必須將合格之不同性別同仁同時提報，確保女性同仁權益。基於公平原則，對軍職轉任及高普考試晉用人員應公平考量拔擢。而在醫院人事方面，榮民醫院總院副院長以下人事，將由各榮總自行決定報會核備，如違反法令規定或有重大瑕疵，得敘明理由予以退回。各榮總應於一個月內建立專業評鑑、甄審制度，以杜絕外界關說。

退輔會表示，為顧及勞工權益，各榮民醫院對於已到期應重新招標之勞務承攬契約，將原派駐於機關執行非醫療核心業務之派駐勞工，併計其服務年資計算特別休假日數。另就輔導會補助計畫之進用人員，已督請各榮院，應簽訂不定期契約。

有關農場住宿、門票、餐飲及農特產品銷售之優惠，退輔會表示，未來將區分為榮民、同仁（含退休同仁）、公務、業務推廣等項目，明確律定優惠對象、項目及折扣。另賦予場長一定權限，但不得因職務、關係，有任何特殊待遇，亦不得濫用業務推廣名義。

另外，為降低採購違失，退輔會表示，採購人員晉任以具專業證照者優先，另為避免新手不熟稔業務、法令，採購人員任期不得低於一年，每年採購金額達一定金額以上機關，將建立定期輪調（辦）制度。

對於這些改革事項，退輔會表示，新任主委馮世寬秉於改革理念，已透過管道表達全力支持的態度，退輔會將以上述改革作為新主委就任的獻禮。

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