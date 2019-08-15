再批韓國瑜 林智鴻：說謊道歉很難嗎？

2019-08-15 19:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民進黨議員林智鴻今提出韓國瑜「麻將照」相關事證，但市長韓國瑜本人未回應，改由競總團隊發聲明，林智鴻今晚再批韓國瑜面對誠信遭受質疑，不僅不願親自回應，競總團隊通篇聲明也沒回應到「說謊」重點，批評韓國瑜「說謊道歉很難嗎」？

高雄市議員林智鴻表示，打麻將不是什麼大事，但一邊打麻將、一邊吹噓自己沒打，涉及誠信問題，林智鴻強調市長的誠信關乎市政建設品質，當然需要關注！

林智鴻指出，原本一句道歉就可落幕的事件，韓國瑜左扯「國家機器監控」，右改口「沒在高雄玩」的文字遊戲，再拿有利自己的民調數據，繼續騙人騙己、自欺欺人。

林智鴻說，根據媒體民調，已有9成網友認為韓國瑜就是說謊，面對這個數據，韓國瑜又要如何辯解？或者面對質疑乾脆視而不見？韓國瑜的作為大家都看在眼裡，社會自有公斷，他提醒韓國瑜，誠實就是最好的危機處理。

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