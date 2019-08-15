柯P自豪這政策全國第一 王浩宇砲轟「你真的很噁心」

2019-08-15 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲表示，目前台北市私幼公共化比例全國第一，達53%，將繼續朝教育、醫療平等的目標努力。但桃園市議員王浩宇卻砲轟柯「你真的很噁心」，認為北市公共托育比例高，是因為長期北市的預算本來就比較高。

「公幼比例全國第一。」柯文哲15日晚間在臉書重申，「0到6歲完全國家養不太容易，但公私協力一起養是可行的」，而台北市政府目前就是正在做這件事：例如透過公私協力，讓更多私立幼兒園轉型成為準公共化幼兒園，家長每個月繳4500元，只比公幼稍微貴一點，但享有私幼的方便。

柯文哲指出，目前台北市托幼公共化（公幼＋非營利幼兒園＋準公共化幼兒園）的比例是全國第一，達到53%。如果孩子就讀私立幼兒園，也有每學期13660的補助可以領。從新學期開始，這項補助要向下延伸至2歲的孩童也能受惠，讓學齡前教育可以更完整。

但桃市議員王浩宇在臉書砲轟柯「你真的很噁心」，直言台北市之所以公共托育的比例高，是因為長期以來台北市的預算本來就高，提到有很多縣市，比如過去的桃園縣根本沒錢做，「不是我們不想做」。

王浩宇認為，透過公私協力，讓更多私立幼兒園轉型成為準公共化幼兒園，家長每個月繳4500元，只比公幼稍微貴一點，但享有私幼的方便。「對資源不足的外縣市來說，這才是正確的方向」。

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