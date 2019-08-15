韓國瑜感概像「地鼠」挨打被抹黑 議員舉例秒打臉

2019-08-15 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近來接連被爆料花天酒地，風波不斷，今天他參觀輔英科大高齡全程照顧人才培育中心，在嘗試認知記憶遊戲「打地鼠」時，脫口說出「打抹黑」，有感而發說出「每天被打，我感覺很像地鼠」。對此，高市議員邱俊憲痛批，韓國瑜「是很大隻的花蝴蝶，每天東飄西飄，只為了尋求做總統的春秋大夢」。

「韓市長又在把監督當抹黑，把市民不滿當空氣！韓市長根本不是地鼠，是很大隻的花蝴蝶，每天東飄飄、西飄飄，只是為了尋求做總統的春秋大夢」！邱俊憲在臉書表示，正告韓市長，你絕對不是地鼠！

邱俊憲說，韓國瑜現在是擁有32位局處政務首長的直轄市長，雖然200多天以來，到齊的天數不到3天。「你是一年擁有一千多億預算的直轄市長，雖然執行率不見得百分百，但你總是說這個政府沒有錢，也不知道要靈活調度相關預算的運用及追加減預算的程序！」

邱俊憲強調，韓國瑜是一個擁有成千上萬名公務同仁的直轄市長，有公權力、責任與義務來服務278萬高雄市民，「雖然你常常不務正業，最近甚至還要警察同仁去維護工地安全，但那明明是施工單位跟勞檢處的責任！」

他直言，「面對一個每天講大話的市長，大家才真覺得，市長是把市民當作沒有眼睛在認真看」。

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