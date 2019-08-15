郭柯王18日桃園祈福法會見面？ 郭幕僚：不強求

2019-08-15 17:32

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三方幕僚今日會面，就18日桃園祈福法會見面一事進行討論，下午郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤出面受訪，表示因郭台銘、柯文哲、王金平當天各有行程，不強求一定要在18日桃園佛教法會見面，順其自然，有沒有碰到都不強求。

今日舉行的郭柯王幕僚會前會，時間、地點不公布，郭陣營代表為永齡基金會執行長劉宥彤與將上任的副執行長蔡沁瑜，市府代表是顧問蔡壁如，王的代表是黃顧問，約談半個鐘頭。

18日活動被戲稱為郭、柯、王「桃園三結義」，劉宥彤表示，這件事是簡單活動邀約，是柯市長提議安排三人見個面，這是最近有交集的活動，但三人當天都有安排，不是必然一定要去，當天行程安排看每個人取捨、時間安排，幕僚初步先不強求，如果去就看會不會碰到，去也不會要橋到一定要碰到。

就劉宥彤所知，柯文哲在桃園之後緊接著要到台中，因此柯出席法會的活動也是有點趕，郭台銘中午也有客人，因此也要詢問，柯、王都沒有確切到達時間，大家也沒有一定要去這個活動的必要。

劉宥彤表示：「幕僚的想法是，三人會面『順其自然』，而最近不同的佛教團體也都會辦祈福法會，我們都是誠心祈佑台灣更好，如果大家去，也很好，沒去也不表示有什麼特別原因，順其自然。」

劉宥彤強調，這是最近期當中三人都有收到的邀請活動，不是一定挑宗教活動，而台灣有宗教、集會自由，不必就活動多做聯想。

今天幕僚會面，傳出的版本多，是否表示3幕僚默契不夠？劉宥彤認為，不是重大事項不需要知會彼此，基金會跟所有業務往來的人都有聯繫管道，不會每天刻意往來，是剛好這件事受到大家比較多關注，18日不是必然活動，所以幕僚的回報都是按自己規劃，不用18日一定同時間出現。

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