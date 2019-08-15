蔡英文：明年選舉決定民主或走向被統道路

2019-08-15 16:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統大選腳步逼近，總統蔡英文今日出席「DPP姊妹幫回娘家」座談會，受到姊妹力挺連任；蔡總統致詞表示，明年選舉決定繼續維持民主生活方式，作我們的主人，還是要走向逐漸被統一的道路，在這關鍵時刻一定不能做錯決定，「總統一定要過關，國會一定要過半。」

蔡總統指出，現在只剩下150天就要投票，「我們一定要全力衝刺」，要把支持力量撐到最大，台灣確實是自由民主、多元的地方，現在香港發生的事情，讓台灣人也會有些憂心，現在擁有的自由民主生活方式，能不能永遠傳給年輕人和後代子孫，這是台灣人心裡擔心的事情，「只要蔡英文當總統，大家就不用擔心！」

蔡總統強調，明年1月大選是很關鍵的選舉，決定我們要繼續維持民主生活方式，作我們的主人，還是要走向逐漸被統一的道路，在這關鍵時刻一定不能做錯決定，一定要堅定意志，要向四周親朋好友「一起來支持我們」。

蔡總統說，蔡英文只有一個，蔡英文需要很多選票，在場每一位都是蔡英文分身，要拜託大家多宣傳政府做了什麼事情，大家可以加入她臉書和LINE了解最新訊息。若有看到假訊息更要拜託所有姊妹站出來澄清，有看到謠言在傳，要反映謠言在哪邊傳播，讓執政團隊和黨能第一時間澄清。

蔡總統提醒，大家記得要做蔡英文分身，聽到不實消息要澄清，做了什麼事情要向大家宣傳，還要加入臉書和LINE，她今天回去要檢查臉書好友有沒有增加。

蔡總統表示，民進黨和行政院都非常團結，「我們是前所未有的團結，民進黨一定要挑起責任，我們是一個團結的政黨，2020年選舉一定要迎向勝利，總統一定要過關，國會一定要過半。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法