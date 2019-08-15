韓國瑜扯被跟蹤 蘇揆反擊：國家機器很忙沒時間搞他

2019-08-15 14:41

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前稱擔任高雄市長以來沒有打麻將，但卻遭民眾直擊今年農曆過年期間與家人同遊峇里島時打麻將，引發外界質疑誠信，面對媒體詢問，韓國瑜竟扯國家機器在監視他，行政院長蘇貞昌今天下午反擊說：「國家機器很忙，沒時間搞他啦！」

蘇貞昌受訪表示，他不會打麻將，也沒有看到韓國瑜打麻將的照片，不過，公眾人物做什麼事，難免有人看到，有人會傳各種照片等等，公眾人物被檢驗，是最基本的，也是應該的。

媒體追問韓國瑜聲稱是國家機器在監視他，蘇貞昌說，國家機器很忙，沒時間搞他啦！

行政院下午舉行中元普渡，對於韓國瑜昨天質疑說，是不是他當選市長後就被「跟監」？是不是有人用國家機器在監視他？蘇貞昌提出上述回應。

藍營最近爆發自家人砲轟總統參選人韓國瑜私德問題，國民黨中常會昨天除了通過開除批評韓國瑜打麻將、吃喝玩樂、抱女人的中評委陳宏昌黨籍，也通過中常委李昭平的提案，今後凡是黨員有惡意攻擊、詆毀污衊黨所提名的總統、立委參選人，影響黨的形象者，都應立即給予開除黨籍處分。

對此，蘇貞昌表示，如果是講真話，有時候不中聽，但並不一定是壞話，國民黨如果要好，就要聽得進去逆耳忠言，開除一個資深黨員，不一定能團結一個黨，開除講真話的人，並不會讓大家覺得就不敢講真話，反而讓人覺得是聽不進真話。

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