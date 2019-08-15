林智堅馬祖勞軍 「媽媽的話」影片讓新竹子弟爆哭

2019-08-15 16:46

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅這兩天率市府團隊到馬祖市政交流，也到前線探班慰問服役中的新竹子弟，這是林智堅上任首次離島勞軍，除帶了部隊最愛的「香雞排與冰可樂」慰勞，還播放預錄的驚喜影片「媽媽的話」給服役的新竹姊妹弟兄，讓全場瞬間爆哭，香山子弟張婉君，看到影片中媽媽整理自己房間的身影，哭到不能自己，直說：「好想抱抱媽媽」，影片也暖了大家當兵的思鄉之情。

林智堅說，要來馬祖勞軍，他請市府團隊事先了解調查，發現離島服役軍人最思念的就是和故鄉家人的互動，因此市府團隊事前先走訪幾位服役馬祖的新竹子弟的家，拍下家人想對當兵中的孩子說的話。

這段驚喜影片拍攝3名軍官的母親、外公外婆的溫馨鼓勵，其中張婉君的媽媽在影片中說，當初小女兒要當兵，怕她辛苦很捨不得，想念女兒時，就會到他房間整理她的衣櫃，更在影片中柔情喊話「媽媽愛妳」；另上兵郭羿承的外公外婆也說，孫子的媽媽不在了，一直叮嚀寶貝孫子要乖，外公在影片中想到在外島的孫子也忍不住留下眼淚。最後中蔚李心芸的媽媽也在影片中說，「寶寶妳最棒了！克服這麼多困難，我以妳為榮」。

這段驚喜溫暖的影片讓現場官兵又驚又喜，除新竹子弟們又哭又笑，連部隊長官、市府主管們也落淚，部隊長官還說，本以為是要放市政宣導片，「早知道這麼好哭，要多準備一些面紙」。

因影片爆哭的張婉君是香山人，爸爸是泰雅族、媽媽是阿美族，志願從軍是希望幫助家中經濟，對市長林智堅帶來這支影片很感動，讓她可以保持軍旅生活動力。她也說，再3天就可放假，回家抱抱媽媽了。上兵郭羿承也說，看到阿公阿嬤的影片，很開心也很感動，除會認真服役，最想念新竹市的蚵仔煎。

林智堅到馬祖勞軍，除為新竹子弟準備1人2000元、一個部隊3萬元的加菜金，更肯定感謝國軍保家衛國的辛苦，希望給予新竹子弟最大的支持與關懷。

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