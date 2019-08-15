社運人士楊宗澧將加入民進黨 爭取徵召挑戰沈智慧

2019-08-15 13:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨在中市第五選區的人選懸而未決，一向與民進黨友好的社運人士楊宗澧表示，將會加入民進黨，並且爭取民進黨徵召，要代表民進黨去挑戰國民黨的沈智慧，並將在18日舉辦競選辦公室的開幕茶會。

台中市北北屯區第5選區，國民黨由現任立委沈智慧爭取連任，民進黨則是傳出有意參選的現任市曾朝榮、謝明源已表明不參選，目前還有市議員劉國隆表達要參選外，還有一位長期與民進黨友好「哲學星期五」的創辦人楊宗澧表達要參選第五選區立委的意願。

楊宗澧過去任職司改會、國際特赦組職台灣分會秘書長及「哲學星期五」的創辦人，43歲的他，一直在協助綠營理念相同的人士參選，並未加入任何政黨。

楊宗澧表示，會讓他決定參選，是看到2020的局勢讓他相當擔心，因為不管是韓國瑜、郭台銘或者是柯文哲任何一人當選，都讓他擔心台灣的前途，因此雖然第五選區是艱困選區，他也毅然決定參選。

楊宗澧表示，他目前正準備加入民進黨，因為以國民黨在第五選區的基層力量，以無黨籍身份參選要勝選不容易贏，唯有加入民進黨，加上他年輕可全力衝擊，可以與國民黨一搏。

楊宗澧的表示，他將在本週日18日在北屯區北屯路四段舉行競選辦公室開幕茶會，表達參選決心。

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