直升機悍馬車軍援巴拉圭 國防部長嚴德發與巴國總統共同見證

2019-08-15 12:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長嚴德發目前正在中南美洲訪問，國防部稍早表示，嚴德發近日出訪中南美洲，係為強化軍事交流與敦睦邦誼，援贈友邦巴拉圭為此次任務之首要，同時亦擔任總統特使，肩負宣慰僑胞任務。嚴部長順利完成敦睦邦誼鞏固外交任務。

根據國防部提供的照片，嚴德發和巴拉圭總統阿布鐸會面，嚴並贈送我方軍備模型給對方。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）8日在推特上說，從台灣政府收到的2架直升機、30輛悍馬車，將用於對抗恐怖主義，以及打擊毒品走私等行動。

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