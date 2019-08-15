沈榮津侄子涉性騷 藍委砲轟輕縱

2019-08-15 12:43

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團今天召開記者會質疑，經濟部長沈榮津的侄子、已婚的外交部駐德國漢堡辦事處前處長沈文強，被控對女部屬性騷擾，外交部卻只記申誡、調回台灣，目前調任外交部國際傳播司，繼續領高薪，蔡政府這樣的偏袒、輕縱令人質疑，更凸顯文官體制的荒腔走板。

國民黨團副書記長柯志恩質疑，外交部性騷申訴評議會根本形同虛設，性評會9位成員的組成，1人是次長、2位外交部職員，以及社會公平人士、專家學者各3人，且出席半數就能決議，這樣只需要外交部內部成員出席就能做決定，難道不會偏袒自己人？

柯志恩痛批，蔡政府對內部性騷事件，向來是輕輕放下、相互偏袒，但蔡總統別忘了自己2017年出席女權活動時曾說「這是個職權、性別權力不對等的社會，弱勢女性很難得到足夠的支持，期許司法判決彰顯社會公益」，期盼蔡總統身為女性總統，絕對不要再硬凹，讓公部門變成沒有性平意識的黑機關。

立委李彥秀痛斥，代表中華民國的外交官竟在國外性騷擾部署，我們在外交空間不夠，但自己做得夠好、夠對嗎？她指出，沈榮津召開敗選會議、侄子性騷，這就是民進黨執政下，文官體制的荒腔走板，民進黨持續放縱、官官相護，賠上的是整個國家對政府的不信任，這筆帳還是要算民進黨頭上。

立委林麗蟬表示，對於性騷受害者應該立即補救、保護被害人，卻看不到外交部的作為，外交部在心理輔導機制全球只編列30萬元預算，這位被害人還得自己買機票回台揭發事件，外交部到底做了什麼？錢都拿來印宣傳單嗎？蔡總統所謂公平正義、司法改革，看起來都是只是為了爭取選票而已。

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