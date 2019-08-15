柯酸臉書不能救國 小英回擊：他是叫總統什麼都不講？

2019-08-15 12:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲昨日再度抨擊總統蔡英文「臉書不能救國」，更指蔡在香港反送中事件「忙著講一堆話」。對此，蔡英文今日出席國防工業展並接受媒體聯訪時回擊，「市長意思是叫總統什麼話都不要講？」柯市長、柯主席所言令人費解。

蔡英文表示，香港人民訴求民主、自由，是正當的自由，全球關注民主自由者，都支持香港人民的訴求。作為民主自由陣營一份子，台灣當然要表達立場，總統更要代表人民表達，臉書是總統和社會大眾溝通管道之一，因此，「柯市長和柯主席講得令人費解」。

另對於柯文哲等人是否參選總統，蔡英文也表示，參選總統是件很嚴肅的事，參選的人一定要有參選訴求、價值和目的，還要展現治國能力以及國家未來願景，參選人要對自己定位，身為領導人，未來如何說服大眾，自身具備此能力。

另對於現階段各單位所做的民調，蔡英文表示，不同民調在不同的時間或考量去做，她們都會列入參考，對於整體施政情況，民眾感受越來越深，整體經濟都有成長、國防自主有進展，另一方面，福利照顧也很有大進步，整體施政都一直往前走，因此，她們對選舉是有信心的。

有媒體問及，香港局勢和蔡英文選情關聯性，蔡英文表示，她認為，她在執政過程，展現出的直正能量和能力，讓國家可以進步，無論經濟、國防、外交或各產業進步。在這段時間來，台灣的社會各界，都可以感受執政黨，確實可讓台灣往前走，「再講一遍，我對選舉連任有信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法