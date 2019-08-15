打麻將照曝光戳謊 韓國瑜扯被跟蹤

2019-08-15 12:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜峇里島打麻將照曝光，引發誠信危機，不過他今天表示，那是專業照相機拍的，友人也提醒是否被跟蹤，「全身雞皮疙瘩都起來」，他希望國家機器、資源不要被濫用。

高市議員林智鴻昨將韓國瑜今年春節前往峇里島旅遊，與家人及立委許淑華打麻將照片po上臉書，戳破韓曾說過上任以來沒打過一場麻將說法，也讓外界質疑韓國瑜誠信。

韓國瑜今天參加高雄市2019學年度校長聯席會議，在受訪時被問及此事，他將矛頭指向疑似遭跟蹤，懷疑國家機器介入。

他說，內行人可以看出，峇里島打麻將那張照片，右手邊坐太太，左手邊坐兒子，那張照片不是手機照的，現在是人手一機，正常情況大部分人基於好玩、好奇、留紀念，都是手機照，但那2張照片畫素非常清楚，那是專業照相機，是有朋友提醒我才驚覺，那不是一般手機照的。

韓國瑜表示，有朋友說是不是有人跟蹤？他當然希望不是這樣，國家機器、資源不要這樣濫用，一路這樣盯著高雄市長，目的何在?這件事讓很多人心裡啟疑竇，新聞界朋友說「全身雞皮疙瘩都起來」，怎會被跟蹤這麼厲害。

他表示，現在韓國瑜一天24小時被檢驗，而且在過年、春節，他說過在高雄市沒有打過一場麻將，這是什麼意思?就是他當高雄市長來到高雄沒打過一場麻將，沒有一場賭博過。

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