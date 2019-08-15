整合沒望了？ 藍中常委：天要下雨 只好穿雨衣撐傘

2019-08-15 12:56

〔記者林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平3人結盟態勢隱約形成，還將在週日同台，負責國民黨中央與高雄市長韓國瑜團隊對接的中常委姚江臨今受訪時意有所指地說，天要下雨，不是穿雨衣就是拿雨傘，總要應對，不能說天下雨就躲在家裡。

國民黨主席吳敦義原擬定昨晚與韓國瑜在台北會面，卻臨時破局，姚江臨今表示，沒有什麼破局，大概是因為時間的因素延期，一個總統候選人跟主席談一下往後整個組織怎麼做，是很合理的，只是延期而已。

對於外界傳出韓陣營不希望跟國民黨中央黏太緊？姚江臨駁斥，不可能這樣，他強調，這麼大的選舉不跟黨中央黏太緊，要怎麼選？他和國民黨組發會主委李哲華下週二將南下高雄，去跟韓陣營的行程小組對接。

姚江臨強調，黨中央已經有一個輔選方向，要跟韓國瑜談，看黨中央要怎麼幫忙，黨中央是很重要的輔選角色，韓國瑜的競選總部放在高雄，沒有辦法擴及全國，而中央有全國的組織架構，在跟韓陣營有了解後，各縣市的總部辦公室，就是給韓做各縣市競選總部，未來在適當時機也要召集執政15縣市長、議長做整合，營造團結氣勢。

外傳「郭、柯、王」即將在週日同台，姚江臨則表示，天要下雨也沒有辦法，如果不下雨最好，但如果真的下雨，不是穿雨衣就是拿雨傘，總是要應付，不能說天下雨就躲在家裡面。

對於國民黨中常會通過，詆毀汙衊韓國瑜開除黨籍，姚江臨說，應該要這樣做，國民黨唯一的總統候選人只有一個，候選人產生後要全黨凝聚力量支持他，對於批評或是建議可以接受，但莫須有的攻擊污衊，黨不能放縱不管，不能讓擴散效應一直下去，競選期間，黨有黨的紀律，一定要有堅持。

姚江臨也表示，前高雄縣長楊秋興的事件，昨天也好幾位中常委認為一定要處理，責成中央考紀會要求高雄市黨部儘速處理。如果地方黨部不作為，中央也可以自己做。

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