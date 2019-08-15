外配婚後仍遭管制入境5年 監院促請移民署檢討

2019-08-15 12:35

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員張武修接獲民眾陳情，指其印尼籍配偶在不知情下，遭人力仲介公司以不實文件申辦簽證來台工作，經我國查獲後禁止入國10年；而後兩人結婚，向移民署申請解除入國管制，但該署僅同意減為5年；監委認為，此已嚴重影響其家庭團聚、共同生活及養育子女的基本權益，促請該署檢討合理管制期限。

張武修指出，為確保國境安全，「入出國及移民法」訂有禁止外國人入國的相關規定，另授權「禁止外國人入國作業規定」訂定管制入國期限。

據民眾陳訴，其印尼籍配偶在不知情下，遭人力仲介公司以不實出生證明文件申辦簽證來台工作，經我國查獲後，依「禁止外國人入國作業規定」禁止入國10年，而後兩人結婚，向移民署申請解除配偶的入國管制，但該署僅同意禁止入境期間減半計算為5年。

張武修表示，家庭團聚權是國際公約揭櫫的普世基本人權，「禁止外國人入國作業規定」雖訂有得申請縮短管制期限，或得（申請）不予禁止入國等要件，不過對於持用不法取得、偽造、變造的護照或簽證者；冒用護照或持用冒領護照者，不論其是否因故意或過失，均一律管制10年。

張武修強調，縱然符合縮短管制期限要件，仍有個案面臨長達5年的管制期限，損及其與國人家庭團聚、共同生活及養育子女的基本權益。移民署在辦理外國籍配偶申請不予（縮短）禁止入國管制時，也應考量其家庭團聚權。

張武修指出，移民署基於維護國境安全，統籌入出國管理，也負有保障移民人權之責，自應審視國際情勢變化，通盤檢視相關法規並進行滾動式修正，就個案審酌合理管制期限，以貫徹我國「人權立國」的基本國策。

不過，張武修也說，移民署辦理本案多名陳情人申請其外國籍配偶解除入國管制案件，是依據「禁止外國人入國作業規定」辦理，並函復告知各陳情人可再申請縮短管制期限的規定及要件，處理作為難認有所差異及違誤。該署應持續透過多元宣傳管道，協助民眾申辦類此案件。

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