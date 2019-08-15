蘇揆拍板！ 明年中央總預算歲出歲入雙破2.1兆

2019-08-15 12:17

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板109年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表，將於8月底前送請立法院審議。明年度歲出與歲入預算都首度突破2.1兆元，歲入編列2兆1022億元，較108年度預算數1兆9924億元，增加1098億元，約增5.5％；歲出共編列2兆1022億元，較108年度預算數1兆9980億元，增加1042億元，約增5.2％，歲入成長率高於歲出成長率，且歲入歲出無差短，是自88年度後，睽違22年再次達到平衡。

明年歲出各項政事支出中以社會福利支出編列5245億元，占24.9％，居首位；教育科學文化支出編列4282億元，占20.4％，居第2位；國防支出編列3435億元，占16.4％，居第3位；經濟發展支出編列2524億元，占12％，居第4位。

明年度公共建設計畫預算編列1646億元，較108年度增加42億元，約增2.6％，科技發展計畫預算編列990億元，較108年度增加43億元，約增4.6％，教育經費：109年度總預算編列3033億元，較108年度增加115億元，約增3.9％，文化經費預算編列291億元，較108年度增加4億元，約增1.3％。

行政院長蘇貞昌表示，109年度總預算案歲入及歲出規模都約為2.1兆，主要增加的施政面向包括：加強投資（公共建設及科技預算共約增加850億）、照顧弱勢（長照以及勞保、健保、國保、農保保費增加約360億）、推動少子女化對策（增加146億）及強化國防（增加314億）等，而這些預算的增加，都是為了讓人民安居樂業、保衛國家安全。

蘇貞昌說，過去2年我們的總決算連續產生歲入歲出有賸餘，去年度的賸餘甚至達到1109億元，即便109年度總預算的歲入、歲出規模略有成長，這仍然是自88年度以來，22年來再次總預算案歲入歲出編列達到平衡，這都展現本院施政追求福國利民，但同時秉持負責任、嚴守財政紀律的態度，來推動國家建設。

他表示，後續配合立法院審議109年度總預算案，請各部會首長一定要掌握好各項重點施政目標，熟稔自己部會所編列的計畫及預算內容，對外要能清楚論述說明，也應主動與立法院朝野各黨團及委員溝通，以避免預算遭刪減、凍結，影響明年度所要推動的各項施政成效。

主計總處表示，109年度中央政府總預算案之籌編係在恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，並兼顧國家發展與財政紀律及併同前瞻基礎建設計畫通盤考量之原則下辦理，主要用於加強投資、照顧弱勢、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。

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