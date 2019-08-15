蔡英文呼籲美方：台美盡速展開雙邊貿易談判

2019-08-15 11:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「美台商業協會」主席史麥克，期盼協助傳達台美盡速展開雙邊貿易談判的誠意和決心，一起努力，持續深化經貿夥伴關係。

總統致詞時表示，上個月她在美國跟史麥克主席、韓儒伯會長共同出席「台美企業高峰會」，很高興才過一個月就能在台灣接待他們。從今年初到現在，史麥克主席跟韓儒伯會長都已經是第二次訪問台灣，讓我們感受到「美台商業協會」對台美經貿夥伴關係的堅定支持。

總統說，這3年多來，台美產業的合作交流越來越密切。美國的尖端企業，包括思科、Google、微軟、Amazon AWS等等，都來台設立研發或創新中心。上個月，美國「生物科技創新組織」（Biotechnology Innovation Organization, BIO）和「台灣生物產業發展協會」（Taiwan BIO）也第一次在台北合辦「亞洲生技大會」。不論是參展規模或商機媒合的場次，都創下新紀錄。

總統指出，史麥克主席在「台美企業高峰會」上也提到，在全球產業供應鏈重組的時刻，台灣可以在科技、生技、以及紡織等產業，得到更多發展機會。

總統強調，台灣正在掌握時機，積極促進產業的轉型發展。同時，政府也鼓勵台商回流、或轉赴美國及新南向國家投資，來協助企業因應經貿局勢的變化，多元布局。今年1月到6月，台灣對美國出口成長將近兩成，特別是以資通訊產品成長最多。我們也期待台美在各個產業上都有更多的合作交流。

總統提到，「美台商業協會」是台美商界溝通互動的重要平台，也協助我們傳達希望台美盡速展開雙邊貿易談判的誠意和決心。

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