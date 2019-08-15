培植航太能量 總統：現已有百家供應商

2019-08-15 10:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕二年一度的台北國際航太暨國防工業展今日正式開展，總統蔡英文今日上午到場觀展，隨後她發表演說表示，航太產業為複雜的高科技產業，她上任後推動高教機國造，把訂單留在國內，留住研發能量，現今航太國防供應鏈已有超過百家國內供應商。

蔡英文稍早演說時表示，我國航太產業在2016年突破千億元大關，去年已達1200億元，且外商持續加碼訂單，出口產值已經成長60％，這些好成績，代表我國航太產業深受國際肯定。

總統表示，航太產業是複雜高科技產業，需要龐大資源，要政府、民間共同努力，她上任後，把國防、航太產業納入「五加二計畫」，政府力量加強民間動能，這三年來由「國機國造」開始，尤其高教機一定要國造。除將訂單留在國內、留住研發能量，更為未來打下基礎，藉由提供研發資源，建立航太國防工業鍊。

蔡英文表示，我國現在航太軍事方面，已有超過百家國內供應商，也有許多國外夥伴建立國際關係。

蔡英文也說，此次展覽另一個焦點為無人機，隨著科技發展，無人機應用越來越廣泛，包括攝影、勘災、灑農藥等，未來她也欲透過修法，讓無人機發展更加順利，期盼航太、無人機相關產業能緊密合作、擴大訂單。

經濟部工業局長呂正華表示，近年來政府積極推動航太產業供應鏈在台研發，台灣上、中、下游廠商積極爭取跟國際航空大廠合作，從2016年開始，航太產業產值超過1000億元，逐年再加100億元，現今已經超過1200億元，這都是新政府上任以來推動五加二產業創新計畫所致，而國防產業可以透過「國機國造」，帶動國防產業鏈發展。

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