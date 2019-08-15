獨家》2場「we care高雄大遊行」申請 今遭高市警局駁回

2019-08-15 11:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕罷韓團體將於11月16日、12月21日大串聯，舉辦2場10萬人大遊行活動，WeCare高雄發起人尹立、基進黨李雨蓁、民進黨議員簡煥宗正式向高市警局遞件申請，但因未附「場地使用同意書」，高市警局今以「不予許可」正式駁回申請，昨晚已電話通知台灣基進高雄黨部。

罷韓團體以韓國瑜開的政見支票幾乎全跳票，面對週休2日的市長，自己的高雄自己救了，12日向市警局申請2場「we care高雄大遊行」，由保安科進行書面資料審查，當天即發現申請人未取得相關集會地點、場地同意書，要求3天內補交，警方等了3天未見補件。

保安科為求審慎，特別詢問申請2場大遊行的路權機關，包括文化局、工務局，2個部門均回覆沒有人去申請場地使用，警方昨天傍晚通知台灣基進高雄黨部，確認相關資訊無誤，正式發出「不予許可」公文。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰表示，有關文化局場地申請部分尚未進行，有鑑於之前申請場地集會遭杯葛，申請單位正思考用其他遊行方式，減少被路權單拒絕或刁難的可能，對於被市警局因未補件「不予許可」，李欣翰表示尊重並會持續努力。

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