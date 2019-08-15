談台美為「印太夥伴」 酈英傑：盼軍事頻繁且實質交流

2019-08-15 10:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北國際航太暨國防工業展今日正式開展，美國在台協會處長酈英傑表示，美台安全合作關係涵蓋領域比軍售多得多，他們認為，台灣是美國實現其自由開放印太願景的夥伴，雙方軍隊有頻繁且實質的專業交流，雙方機構也合作提升人道援助與救災能力。

酈英傑今日和我國總統蔡英文、國安會秘書長李大維、對外貿易發展協會董事長黃志芳等人一同出席「台北國際航太暨國防工業展」，酈英傑發表演說表示，台灣過去40年來，美方不僅注意到台灣熱切尋求必要的平台，確保自我防衛能力，同時展現逐步發的自主國防產業堅持，今日的展覽就是一個最佳例證。

酈英傑表示，台灣的這些投資，以及持續致力逐年增加國防預算，確保其國防支持足以滿足自我防衛需求，相當值得讚揚，期待台灣軍購數字持續成長，期與台灣面對的威脅旗鼓相當。

酈英傑也說，儘管提到美台合作關係，大部分人都想到軍售，但他也想強調，雙方安全關係涵蓋的領域，其實遠比軍售多得多，美方認為，台灣是美國實現其自由開放印太願景的夥伴，美台軍隊有著頻繁且實質的專業交流、當局機構協力合作提升人道援助和救災能力，以因應各項天災人禍。

酈英傑表示，台灣對於上週發生地震與利奇馬颱風的應變，就再次驗證美方的看法，就是美方相當肯定台灣世界級的災害應變能力，進而借助台灣這項專才，讓台灣能透過美台「全球合作暨訓練架構」，為來自印太區域的第三國從業人員提供災難應變最佳實務訓練。

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