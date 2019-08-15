基本工資調漲超越馬政府 網Cue洪孟楷履諾：出來拍手囉！

2019-08-15 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部基本工資審議委員會昨日決議，基本工資月薪升至2萬3800元、時薪158元。根據勞動部公開資料顯示，蔡政府上任後，基本工資從2萬8元漲至2萬3800元，共計調漲3792元。網友挖出國民黨立委參選人洪孟楷粉專2年前曾發文表示，在小英任期結束前，若基本薪資能超過馬政府時期的2728元，「我會樂意的為民進黨拍手！」吸引部分鄉民陸續朝聖留言拱他「該拍手囉」，並附上一串啪啪啪啪啪的圖案。

根據臉書粉專「洪孟楷」在2017年12月25日下午6時的貼文〈勞動部資料打臉民進黨，超過國民黨原來真的在做夢！〉顯示，文中列出馬政府時代薪資成長數據，一路從1萬7280元調至2萬8元，共計調漲2728元，並指民進黨上任後，調整的薪資程度比不上馬政府。

不過洪也在文中許下承諾，「在蔡總統2020任期結束前，如果勞工基本薪資別說3萬，能夠超過馬政府時期的2728元，我會樂意的為民進黨拍手！」並嗆「也許有人會說，馬是八年任期、蔡才四年不公平。但，還有人在做夢認為蔡英文會有兩任嗎？」且文末還諷「國小數學」。

結果不用8年，蔡政府任內就已調漲3792元。該篇貼文也被網友起底、部分鄉民紛紛前往留言串蓋樓，或是貼上鼓掌的表情符號，「蔡英文4年，屌打馬英九8年」、「出來拍手囉」、「老闆，雞排珍奶來一套，我要看人拍手」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法