換柱2.0發酵？ 黃創夏提「這點」：韓國瑜遠遠不如洪秀柱

2019-08-14 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日爭議不斷，資深媒體人黃創夏日前更預言，「換柱2.0」上演正倒數計時。許多國民黨公職認為，韓國瑜實力遠勝洪，不可能換柱。對此，黃創夏表示，韓國瑜在「品德上」遠遠不如洪秀柱，他更預言，韓國瑜氣早衰、勢瀕危，必敗的宿命難逃。

黃創夏表示，和品德操守無虧的洪秀柱相比，韓國瑜自身就是爭議的根源：韓國瑜雖然多次宣稱「浪子回頭」，在所謂的「失落的十七年」暫別政壇日子之生活真相卻總是被人爆料引起質疑；韓國瑜的妻子李佳芬，在家鄉雲林的所謂「違建農舍」紛擾不止，也讓韓國瑜「品德」蒙上陰影。

黃創夏提到，韓國瑜「落跑市長」惡名已是標籤，不但落下「周一到週五靠李四川、周末和周日有陳其邁」之譏，還被媒體跟拍連續六天「上班『責任制』，下班『打卡制』」，多次接近中午，甚至超過中午才出門，高雄市政無心管理，滿腦子想選舉的惡名，如影隨形。

黃創夏引述《ETtoday》八月上旬民調表示，韓國瑜在自認是「國民黨籍」選民中，只有「68.3%」認同度，和蔡英文在自認是「民進黨籍」占比「86.7%」相較是「慘不忍睹」；而在泛藍非國民黨籍」中僅有「31.1%」支持度，遠遠落後「郭、柯、王聯盟」的「61.7%」，在自認是「中間選民選項中，更只有「17.9%」支持度。

黃創夏也說，韓國瑜的優勢支持群更是慘不忍睹，在年齡層分布中只有在「60歲以上」居於領先，而被譏是「長青俱樂部」；但也只有「46.8%」未過半；區域分布上，南部和東部已經落後蔡英文，北部和中部也輸給「郭、柯、王聯盟」。

最後，黃創夏表示，韓國瑜氣早衰、勢瀕危，必敗的宿命難逃。更慘的則是國民黨已經和韓國瑜成了命運共同體，只有咬緊牙關硬挺下去，共迎再度慘敗！

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