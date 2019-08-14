柯P：台灣需要危機型領導人 郭台銘就是

2019-08-14 20:47

〔記者陳璟民／台北報導〕為何鴻海創辦人郭台銘是台北市長柯文哲心目中比較理想的下屆總統候選人？柯文哲今晚應邀上吳董談大選網路直播時表示，郭台銘是具有潛力的候選人，能在商場競爭存活，能力沒問題，比較不受意識型態束縛，比較務實，未來幾年的台灣，特別美中貿易大戰，台灣被夾在中間，需要危機型領導人物，郭就是。

柯文哲說，兩個主要政黨候選人出爐後，造成知識界、產業界憂慮，外科醫師的基本精神就是如果你講不出更好（醫治）方法，現在的方法就是好的方法，蔡、韓對選，蔡會贏，「芒果乾會贏過發大財」，可是要想蔡繼續幹下去，台灣對大陸出超八百三十億元，「川普怎麼對付習近平，中國轉個身就怎麼對付台灣。」

柯批評，兩黨、各電視台政論節目都在講怎樣會選贏，從來沒講當選後，台灣會變成怎樣？他語帶諷刺地說，「大家都想發大財，但是你要告訴我怎樣發大財啊，你睡到十點、十一點，那是作夢發大財」，認真做不一定發大財，不認真做一定不會發大財。

柯表示，他是美、日、中都可以接受的人，但都沒有瓜葛，郭也是美、日、中都可以接接受的人，但是都有瓜葛，所以郭也有缺點，需要說服選民說他足當國家領導人，郭會罵人、丟東西等缺點要改掉，至於舔盤子、綁鞋帶，跟郭說過這些不要，而要做自己。

談到美中貿易戰，柯認為，不是表面的貿易逆差問題，而是規格戰，背後是霸權戰，誰是老大，在國際政治上，台灣最好是左右逢源，要不然押一邊，最慘的是左右為難，兩邊好處都沒拿到，但台灣已到左右為難局面，美國叫我們買軍火，中國遊客不來。

柯文哲還說，國民黨總統初選韓國瑜會出線，吳敦義要負最大責任，因為有私心，一下子推朱立倫，一下子推韓國瑜，其實自己要選，但也不成，所以搞出想擔任不分區立委第一名，如果是推朱就會贏了，但好好的江山，弄成這樣，吳是最大的罪人。

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