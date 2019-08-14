LINE貼圖上架費200萬 法務部改推反賄選長輩圖

2019-08-14 22:23

〔記者吳政峰／台北報導〕第15屆總統暨立委選舉將於明年1月11日舉辦，法務部為了宣導反賄選，特地請彰化地檢署設計反賄選貼圖，原本預計於通訊軟體LINE上架，沒想到一問才知上架費竟要高達200-300萬元，政府機關根本難以支付，只好改以長輩圖的方式，讓民眾透過轉傳藉以宣導反賄選。

彰化地檢署以檢察長徐錫祥等檢察官為主角，設計出多款貼圖。從早上「早安」到下午茶「辛苦了」再到晚上「BYEBYE」，試圖透過圖像把反賄選的意象置入其中，沒想到LINE公司賺很大，一款免費下載的貼圖上架費竟要200餘萬元，苦哈哈的公家機關根本無力負擔，最後只好改以「長輩圖」形式，請網友透過轉傳宣導和廣發。

法務部表示，民眾現多有透過LINE傳圖相互問好的習慣，因多為長輩使用，也被稱為「長輩圖」，這款反賄選的系列套圖包含了常用「ok」、「五告讚」、「啾咪」等圖示，近日配合中元節來到，也推出「好膽賣走」的斬鬼圖，代表檢察官大砍賄選惡劣風氣的決心，日後也將配合中秋節、春節等節日推出應景貼圖。

法務部長蔡清祥表示，日前已提出「科技查賄指揮中心」與「雲端反賄數位平台」兩項構想，現再推出網路貼圖與宣導影片，雖然是出自地檢署同仁之手，但內容與專業度不輸職業專家，期能透過長輩圖的無限轉發，達到宣導的目的；蔡清祥也笑說，系列貼圖沒有版權，請安心轉發。

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