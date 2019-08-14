確保台灣安全、自信、免於脅迫 美國重申承諾堅若磐石

2019-08-14 20:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天說，台灣正面臨各種意在瓦解台灣民主的傳統或新興威脅，這些不僅是對台灣、也是對和平安全區域秩序的威脅。酈英傑強調，美國對「台灣關係法」所載義務的承諾始終堅若磐石，強化夥伴關係正是AIT每天努力的方向，這些是為了確保台灣能夠保持安全、自信、免於脅迫，並能以自己的條件，與中國進行和平並富有成效的互動。

酈英傑今天出席「AIT@40美台關係展」桃園巡迴站的開幕典禮，同時發表年度「4個增進」4大政策演說中的第3場演講，主題扣合AIT本月活動主題「安全合作月」，談論美台安全合作關係的歷史與未來願景。

酈英傑首先回顧「台灣關係法」立法過程，就是聚焦在如何最佳地「確保台灣前途能以和平方式決定」；酈英傑也以法案序言舉例，「本法乃為協助維持西太平洋之和平、安全與穩定而設立」；接著還提及，美國將提供「使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」；法案中同時指明，美國將把「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉 」視為不只是對台灣的威脅，也是「對西太平洋地區和平及安定的威脅，為美國所嚴重關切」。

酈英傑強調，這項基礎聲明使美國歷來7屆政府維持定期對台軍售的政策，「而我們每一天與台灣當局的合作都在聚焦確保台灣能尋求適當能力抵抗脅迫」。酈英傑進一步舉出，自2008年以來，美國各屆政府已通知國會總額達240多億美元的對台軍售，而迄今為止，單是本屆政府，就已向國會通知總額達44億美元的對台軍售。

酈英傑肯定台灣的這些投資，也讚揚逐年增加國防預算的作法，「我們期待台灣軍購數字持續成長，以期與台灣面對的威脅旗鼓相當」。

酈英傑接著談回今日，他指出，除了傳統軍事威脅外，台灣正面臨各種新興威脅，包括嚴厲措辭、軍事越界及軍機繞台持續增加，攻擊性不實訊息及網路攻擊的興起「這一切的目的都在瓦解台灣的民主」。酈英傑再次強調，這樣的壓力、顛覆和恫嚇代表的不僅是對台灣的威脅，也是對和平安全區域秩序的一大威脅，而區域和平安全正是美國外交政策中不可或缺的一部分。

酈英傑說，當一方公然藐視國際規範，而另一方卻在致力成為負責任的利害關係者，「這就是為合台灣是美國政府自由且開放的印太願景中耀眼突出的一環」。酈英傑說，國務院已清楚表明深化印太安全合作，國防部的《印太戰略報告》更明確指出台灣是「美國可靠、有能力及天生的夥伴」。酈英傑說，「強化夥伴關係」是AIT每天努力的方向，而這些是為了確保台灣能夠保持安全、自信、免於脅迫，並能以自己的條件，與中國進行和平並富有成效的互動。

酈英傑也強調，美台安全合作的範疇不僅限於軍售，也包括軍事交流、教育，延伸至國防之外、涵蓋廣泛領域的還例如人道援助與災難防救（HADR）能力。酈英傑指出，AIT深感驕傲能與台灣共同舉辦多場工作坊，為印太區域國家提供HADR最佳實務的訓練。

酈英傑今天也當場宣布「印太安全事務領袖參訪計畫」起跑，AIT已經遴選出一群具備潛力的中階文職和軍職人員，能在未來成為美台安全關係的領袖人物，也期待協助他們提升在區域安全議題上的領導力與專才。

酈英傑最後重申美國對台安全承諾說，美台安全合作關係、及至整體關係，是奠基於人權、自由及民主等美台共享的根本價值；「美國今天是、未來也將繼續是台灣真正的朋友，而美國對『台灣關係法』所載義務的承諾，始終堅若磐石」。

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