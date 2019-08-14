韓國瑜「打麻將被抓包」扯國家跟監 政院：勿胡亂指控轉移焦點

2019-08-14 19:01

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前強調他擔任高雄市長以來沒有喝酒，也沒有打麻將，但卻遭爆料今年農曆過年期間與家人同遊峇里島時被民眾拍到打麻將。韓國瑜今天質疑說，是不是他當選市長之後就被「跟監」？是不是有人用國家機器在監視他？對此，行政院今晚回擊說，沒興趣評論韓國瑜的私生活，請對方不要胡亂指控以轉移焦點。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應說：「不知道韓市長在說什麼，我們沒有興趣評論韓市長的私生活，也請韓市長勿胡亂指控政府以轉移焦點！」。

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