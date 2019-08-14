朱立倫啟程訪美 籲國民黨團結

2019-08-14 21:05

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕前新北市長朱立倫今晚搭機訪美，對於國民黨中評委陳宏昌因批評韓國瑜遭開除黨籍，朱立倫行前受訪時表示，我們不能只聽少部分人的聲音，不能只在同溫層面對內取暖，而是要對外拓展更多的支持。

前新北市長朱立倫今晚搭乘長榮航空班機赴美訪問，他在行前接受媒體訪問時表示，此行原本是去美國看孩子、陪家人旅遊。由於許多在美國的老朋友希望能見個面，因此決定先轉到華府待兩天，跟許多在政界、學界及智庫的朋友見面聊一聊，最重要是大家也很關心台灣未來的總統大選，我會以國民黨前主席的身分表明國民黨的立場，不要在美國華府的聲音，好像變成只有民進黨是唯一的聲音，也讓大家了解國民黨的立場。

對於郭台銘、柯文哲、王金平三人合作對於國民黨總統大選的影響，朱立倫呼籲國民黨要能夠團結，不是只在同溫層裡面的對內團結，還要對外拓展更多的支持者，尢其是對於中間選民，還有很多年輕朋友。

朱立倫說，就像初選這半年當中，針對兩岸政策、對外關係或者經濟民生、育兒政策，都有他的堅持與立場，也得到很多的中間選民跟年輕朋友支持，國民黨未來要能夠整合、彙整更多更好的政策，來爭取更多中間選民，跟年輕朋友的支持。

至於國民黨推派的總統參選人韓國瑜頻頻遭人爆料，朱立倫回應說，此行訪美我比較關心的事如何讓我們的聲音、國民黨聲音，讓美方的朋友能夠知道，讓更多的中間選民、更多的年輕選民支持國民黨。他指出，在選舉過程當中，任何的負面或抹黑，並不會得到大家更多的肯定，也不能夠只在對內同溫層，我們應該要對外拓展更多的支持。

對於國民黨中評委陳宏昌因批評韓國瑜遭開除黨籍，朱立倫強調，我們不能只聽少部分人的聲音，不能只在同溫層面對內取暖，而是要對外拓展更多的支持。

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