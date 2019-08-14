台灣若被一國兩制下場是？ 顏擇雅揭恐怖後果…

2019-08-14 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，作家顏擇雅今（14）日轉貼多篇「異溫層」文章，提醒台灣人，如果未來被一國兩制，媒體上必定會出現「檢討政府下手不夠凶狠」的文章。

香港反送中運動以來，上百萬港人站上街頭，不斷重申5大訴求，各行各業紛紛挺身而出，銀髮族也出面集會抗議。

不過，香港親建制派專欄作家屈穎妍在媒體上發表數篇文章，砲轟商家不應供應頭盔、手套、面罩，指責上街市民是「暴徒」而非「示威者」，是「暴動」而非「警民衝突」，更以「曱甴（粵語指蟑螂）」形容黑衣示威者，認為「他們已經威過黑社會」，呼籲港府別再窩囊，讓警察放手執法，一網打盡。

屈穎妍在香港有廣播節目、數個專欄，還出過親子教養的書。作家顏擇雅轉發她的文章，想警示台灣人，「哪天我們也被一國兩制，我們孩子也被布袋彈打瞎一隻眼，我們中產階級也需要發起罷工來對政府抗議了，媒體上一定也會出現這種拚命檢討人民的文章。」這些文章也檢討政府，「但只檢討政府下手不夠凶狠這點。」

網友們回應，「台灣這種人更多。享受民主自由的好處卻拼（拚）命罵那些當初爭取民主自由的人是暴民」、「文章底下的留言也是滿異溫的」、「強烈感受到意識形態的肉搏扭打」、「香港這樣的『作家』滿地都是」。

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