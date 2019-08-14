反送中》疑為香港自我審查？ 攝影社團「拒絕政治題材」挨轟

2019-08-14 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕成員橫跨台港澳星馬的臉書攝影社團「底片世界Film Art Photography」，疑因香港「反送中運動」而公告「拒絕政治題材攝影」，並傳出有政治題材相片遭刪除、作者遭踢出，引起成員不滿，怒PO大量政治性作品抗議並退出，管理員急忙封存社團止火。

據港台網友說法，由於最近香港「反送中運動」受到許多國際關注，所以該社團中出現多張含有政治性議題、意涵的攝影作品。但版主近期突然發文公告稱：「拒絕政治題材的攝影圖片，請見諒！」，並傳出有政治作品遭刪除、作者遭踢出社團的消息，引起大量成員不滿。

這些成員紛紛在社團中張貼各種不同題材的政治性相片表示抗議，也有許多成員退出社團，自創如「真自由底片世界」、「自由底片世界」等社團，目前最多成員者為「底片小宇宙」。

據了解，目前「底片世界Film Art Photography」社團已遭管理員「封存」處理，即外界已經無法查詢到該社團，其中成員也僅能瀏覽歷史貼文。對此，台灣網友不禁感嘆：「自由就像空氣一樣，當你窒息時才會發覺到它的重要。」希望台灣人提高警覺，不要走上和香港一樣苦難的道路。

相關連結請見：

[難過] 台灣人醒醒，你現在很危險（台灣網友說法）

〈台灣攝影群組突然宣佈禁貼政治照片及疑踢群，反惹大批網民紛紛貼相抗議〉（香港網友說法）

社團內截圖（網友Google硬碟備份）

底片小宇宙

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