AIT處長酈英傑：台灣面臨網路攻擊等新興威脅

2019-08-14 20:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕美國在台協會處長酈英傑今天上午出席「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」歡迎茶會，談到台灣關係法的深遠影響，他強調，除了傳統的軍事威脅，台灣還面臨新興的攻擊性不實訊息、網路攻擊等威脅，目的都是瓦解台灣民主，美國致力於維護區域和平，持續與台灣強化夥伴關係，就是要確保台灣能夠保持安全、免於脅迫。

「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」在桃園市政府文化局展出到8月25日，展覽內容包括桃園與美國交流關係，包括城市外交、產業交流等，以及冷戰期間台美間密且合作留下的歷史文物等。

桃園市長鄭文燦上午也出席茶會，邀請民眾透過展覽進一步認識1979年「台灣關係法」制定後，台美關係對台灣的重要性，他說，台灣關係法幫助台灣在近40年來，順利發展出民主政治與良好的經濟成就。未來台灣仍將是美國的民主、戰略、科技夥伴，相信台美之間會持續以良好互動的關係，促進彼此的發展。

酈英傑認為「台灣關係法」是具有里程碑意義的立法，鞏固了美國持續支持台灣保有自我防衛能力的政策，他說，美國的印太戰略中，台灣是不可或缺的一部分，所以台美軍事交流不僅建立在軍售層面，也延伸到國防之外，涵蓋至人道救援、災難防救等層面，加強台美的安全合作。

酈英傑強調，美國在台協會正積極推動「印太安全事務領袖參訪計畫」，希望培養台美安全關係的領袖人物，協助美國提升在區域安全議題上的領導力與專才，讓美國繼續作為台灣「真正的朋友」。

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