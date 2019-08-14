韓競選經費2000萬給潘恒旭前東家 段宜康爆出大疑點！

2019-08-14 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜政治獻金紀錄今（14）日曝光。競選經費申報中，宣傳支出總共7300多萬元，其中有7筆經費，2000萬給了觀光局長潘恒旭曾任職總經理的「旭創意」公司，而這間公司登記負責人則是「潘恒芳」。對此，立委段宜康指出，這7筆經費相加後剛好正是2000萬元整，「會不會很像先決定了總數，再來湊這個帳」？

監察院今日公布政治獻金資料，韓國瑜政治獻金收入總數為1億2914萬9779元。段宜康指出，韓國瑜的競選經費申報，宣傳支出總共7364萬3115元（133筆），其中有7筆經費給了「旭創意」公司。段宜康透露，潘恒旭曾擔任旭創意總經理，而這間公司登記負責人為「潘恒芳」。段宜康說，「我不知道潘恒旭是不是『旭創意』的真正老板；不過公司名字怎麼不叫『芳創意』」？

段宜康說，他不知道旭創意到底替韓國瑜真正做了多少工作，「不過他們兩邊的算數真的很強」。段宜康指出，根據韓國瑜申報的支出，給旭創意的這7筆費用分別為「265萬717元」、「275萬1434元」、「285萬元」、「288萬8688元」、「333萬6668元」、「183萬元」、「369萬2513元」，相加起來正好是2000萬元整。

段宜康狠酸，一個2後面接7個0，「這真是世界第八大奇觀！」他也質疑，會不會很像先決定了總數，再來湊這個帳？「是減法，不是加法吧」？

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