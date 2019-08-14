吳佩芸臉書ＰＯ文 支持邱顯智到台中選立委

2019-08-14 22:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於時代力量黨主席邱顯智辭黨主席及立委洪慈庸退黨，曾代表時代力量參選南屯市議員的吳佩芸今天在臉書ＰＯ文，指「讓大家擔心了，真的很抱歉。」，更強調邱顯智要到台中市參選第五選區北北屯立委，她會全力輔選到底。

時代力量黨員吳佩芸在去年參加南屯市議員選舉，僅因9票落敗，初試啼聲就差點打敗老將，讓很多人刮目相看，在民進黨與台灣基進合作推陳柏惟前，一度傳出民進黨有意與時代力量合作推吳佩芸選第二選區，但遭吳佩芸否認。

吳佩芸今天在臉書上發文，有台中立委挺時代力量邱顯智參選台中北北屯立委，但目前邱顯智尚未表態是否屬實。

吳佩芸在臉書上說，過去邱顯智在社會運動的熱血號召，為不公不義的挺身而出，若能將這份信念帶到台中，「我保證：不只是台中人的福氣，更是北北屯的黎明！」

「我當然尊重邱律師任何決定」，但若邱顯智願意來到台中北北屯一戰，她 將義不容辭！「在所不惜！全力輔選到底！」。面對政黨爭鬥和外部財團角力攻防，「我看到的是：地方基層的百姓正默默承受這荒唐。」

此外，面對時代力量的變局，吳佩芸表示，自己不會被巨變的洪流沖走，不會在艱困之時說走就走，「會對台中的你們負起責任，因為我這輩子責任的起點就在台中南屯！」「我自始至終，從未離開。」

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