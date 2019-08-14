蘇揆明拍板中央政府總預算 歲出、入均達2.1兆 社福占首位

2019-08-14 17:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌明天將舉行院會，拍板明年度中央政府總預算案，據了解，109年度歲出預算與歲入預算規模相當，都達約2.1兆元，歲出預算與歲入預算因此沒有差短，明年支出占首位的是社福預算，逾5200億元，比今年增加逾300億元，成長6.6％。

明年歲出預算成長幅度最多的是少子女化對策計畫經費，成長幅度高達48％。教育部與衛福部編列明年度的少子女化對策計畫經費達440億元，增加140億元，比今年大增48％，主要用於政府發放育兒津貼鼓勵國人生育，以及廣設公共化幼兒園與對私幼公共化的補助。

明年度國防預算將超過3500億，比今年增加至少140億元，據了解，政院最後匡定的金額將再增加。

明年由於多項法定津貼調漲，導致社福支出明顯成長，加上國防、教科文與公建等預算的成長，以及行政院撥補挹注勞保基金等因素，使明年歲出規模達2.1兆元。

明年教育經費編列逾3000億元，比今年增加3.9％，科技經費編列990億元，增加4.7％，公共建設編列逾1600億元，成長2.6％，文化預算編列291億，成長1.3％，行政院在明天院會拍板明年度中央政府總預算案後，將由主計長朱澤民等人舉行記者會對外說明。

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