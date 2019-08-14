恆春超遠卻沒偏鄉加給 屏縣府自掏腰包補貼交通費

2019-08-14 18:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕恆春半島地區距離屏東市區100多公里，開車要2小時，卻一直沒有被納入偏鄉加給範圍，導致公教人員流動率高，留才大不易；屏東縣政府只好自訂交通補貼辦法，從2015年起實施，申請者逐年增加，去年就有574人請領了940萬元補助，人數佔了外地來恆春工作的公教員工半數。

屏縣府人事處指出，縣府時常接獲恆春地區抱怨老師經常換人，因此積極向中央爭取修正地域加給核發標準，將恆春半島地區4鄉鎮，包括枋山鄉、車城鄉、滿州鄉及恆春鎮，納入偏遠加給適用範圍，以解決恆春半島公教人員留任意願，旦一直未獲應允。

屏東縣長潘孟安表示，為解決恆春半島地區機關學校長期師資不足及鼓勵公務人員留任，縣府決定先以交通費補貼方式來因應，2015年8月3日訂定「縣府恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項」，凡符合補助規定者，每月最高補助新台幣3000元。

適用對象為編制內公教人員，以及約聘僱人員、技工、工友、駕駛、按月計酬的臨時人員等；人事處統計，申請人數與金額已逐年增加，2017年549人、583萬元，2018年574人、940萬元。

一名車城國小教師表示，在上下班舟車往返的花費上，有了縣府補助，減輕不少負擔，感受到屏東縣政府的關愛與心意，現在能更心無旁鶩教學。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法