814國際慰安婦紀念日 外交部籲日正視我方訴求

2019-08-14 17:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕婦女救援基金會（婦援會）今召集數十人赴日本台灣交流協會前抗議，要求日本對慰安婦受害者正式道歉、賠償；民團也批評政府漠視慰安婦議題，呼籲政府站出來要求日本道歉。外交部今天表示，我國政府一向高度重視慰安婦尊嚴與權益，至今已多次透過各種管道表達嚴重關切，請日方正視我方訴求。

今逢814國際慰安婦紀念日，為聲援慰安婦、向日本政府抗議，數十位群眾今天上午聚集在日台交協前方，高舉日本首相安倍晉三黑白照片與「道歉」、「還我正義」等標語牌表達訴求。

婦援會執行長范情宣讀婦援會訴求，重申多年不變的立場，包括要求日本政府應承認史實，在教科書中正確記載；日本政府應該向受害者正式道歉，賠償受害者所有經濟與精神損失，賠償金額與形式需符合人道與正義。婦援會也強調，日本政府應公開所有關於慰安婦問題的檔案資料，調查問題，對戰爭責任提出深刻反省並防止再犯。

台灣勞動人權協會執行長王娟萍在短講中，批評政府對慰安婦議題不夠積極，例如去年民間在台南設立慰安婦銅像時，駐日代表謝長廷趕快切割說這不是政府行為等，一再傷害到阿嬤的心靈。王娟萍認為，「蔡政府沒有站出來表態等同間接支持」，譴責蔡政府漠視，也呼籲政府今年一定要站出來要求日本正式道歉。

外交部今天對此表示，慰安婦是人類歷史上的傷口，足證自由、民主及人權必須被珍視。外交部強調，我國政府一貫高度重視慰安婦尊嚴及權益，至今已經多次透過各種管道，例如代表處、台日協對日本外務省與交協等管道，向日方表達嚴重關切，請日方正視我方訴求，向台籍原慰安婦道歉並賠償。

外交部也提到，近來慰安婦議題在國際已被視為「人權問題」，政府將持續參考國際社會動向，並據以敦促日方及早回應我方訴求，設法解決台籍原慰安婦問題，以爭取歷史正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法